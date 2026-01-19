”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linus Johansson är skadad och missar större delen av vad som är kvar av grundserien. Centern skadade sig i krossen mot Brynäs i lördags.

Linus Johansson och Joel Kellman är båda borta med en skada.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Färjestad mosade Brynäs med 7-0 och bröt sin förlustsvit. Det var däremot inte bara positiva rubriker efter matchen. Både Joel Kellman och Linus Johansson utgick skadade i segern. Nu står det också klart att kaptenen blir borta större delen av vad som är kvar av grundserien. På sin hemsida skriver klubben att det är en överkroppsskada med en prognos på sex veckor.

Det innebär i sådana fall att han kommer tillbaka till cirka omgång 48.

Mot Brynäs blev det bara 46 sekunders spel innan han klev av för att inte återvända. Joel Kellman å andra sidan spelade åtta minuter innan oturen var framme. Han väntas vara borta en kortare tid. Det blir däremot inget spel den här veckan för 31-åringen.

Linus Johansson och Färjestad har haft en tuff säsong och det har varit mycket turbulent på slutet. Jörgen Jönsson fick som bekant sparken innan Christer Olsson tog över i en match för att sedan kliva tillbaka som assisterande när Cam Abbott hyrdes in för resten av säsongen. I hans första match blev det sedan en förlust mot HV71 innan ett välbehövligt trendbrott mot Brynäs i lördags.

Deras nästa match är nu mot Luleå på hemmaplan innan det väntar en bortamatch mot Timrå på lördag. Just nu ligger värmlänningarna åtta i tabellen och har fem poäng upp till topp sex.

