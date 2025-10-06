Det har nog inte gått någon obemärkt att Linköping har fått en riktigt tuff inledning på SHL-säsongen – på de inledande nio omgångarna har de endast lyckats knipa nio poäng.

Nu kommer ett tråkigt besked för LHC-lägret, Jakub Vrána har dragit på sig en hjärnskakning.

Jakub Vrána. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Linköping har fått en riktigt tung start på säsongen 25/26 – med enbart nio poäng av 27 möjligt på de första nio omgångarna. Nu har situationen blivit än värre.

Stjärnforwarden Jakub Vrána drabbades av en skada i 4-1-vinsten i bottenderbyt mot HV71, och tvingades kliva av. Det står nu klart att 29-åringen drabbats av en hjärnskakning och kommer missa veckans SHL-matcher. Glädjande är dock att forwarden Remi Elie bör vara tillbaka i full träning under veckan.

400 NHL-matcher på meritlistan

Jakub Vrána anslöt till Linköping inför säsongen som en prestigevärvning av hög klass, 29-åringen har producerat tre poäng (1+2) på de första åtta matcherna. Den tjeckiska forwarden gör sin fjärde säsong i SHL, men har också gjort nio säsonger i NHL. Där han noterats för 223 poäng (119+104) på 406 matcher.

Vrána har tidigare svarat för 30 poäng (15+15) på 81 matcher i SHL.

Source: Jakub Vrána @ Elite Prospects