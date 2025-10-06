Prenumerera

Logga in

Linköpings mardrömsbesked: Vrána drabbad av hjärnskakning

Author image
Lucas Thybeck Soderberg
Praktikant

Följ HockeySverige på

Google news

Det har nog inte gått någon obemärkt att Linköping har fått en riktigt tuff inledning på SHL-säsongen – på de inledande nio omgångarna har de endast lyckats knipa nio poäng.
Nu kommer ett tråkigt besked för LHC-lägret, Jakub Vrána har dragit på sig en hjärnskakning.

Jakub Vrána. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Linköping har fått en riktigt tung start på säsongen 25/26 – med enbart nio poäng av 27 möjligt på de första nio omgångarna. Nu har situationen blivit än värre.

Stjärnforwarden Jakub Vrána drabbades av en skada i 4-1-vinsten i bottenderbyt mot HV71, och tvingades kliva av. Det står nu klart att 29-åringen drabbats av en hjärnskakning och kommer missa veckans SHL-matcher. Glädjande är dock att forwarden Remi Elie bör vara tillbaka i full träning under veckan.

400 NHL-matcher på meritlistan

Jakub Vrána anslöt till Linköping inför säsongen som en prestigevärvning av hög klass, 29-åringen har producerat tre poäng (1+2) på de första åtta matcherna. Den tjeckiska forwarden gör sin fjärde säsong i SHL, men har också gjort nio säsonger i NHL. Där han noterats för 223 poäng (119+104) på 406 matcher.

Vrána har tidigare svarat för 30 poäng (15+15) på 81 matcher i SHL.

Source: Jakub Vrána @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen