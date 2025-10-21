Eskild Bakke Olsen, 23, har imponerat i Linköping under hösten.

Samtidigt har han utgående kontrakt och uppges vara jagad bland SHL-konkurrenterna.

– Det är klart att det är en spelare som vi vill ha kvar i LHC, säger assisterande sportchef Tony Mårtensson till Corren.

Eskild Bakke Olsen kan bli svår att behålla för Tony Mårtensson och Linköping. Foto: Bildbyrån

Linköping HC valde en annorlunda lösning när de värvade norrmannen Eskild Bakke Olsen. Centern hade gjort succé i BIK Karlskoga med 37 poäng på 49 matcher i HockeyAllsvenskan 2023/24. Men när LHC värvade Bakke Olsen valde de att låna tillbaka honom till BIK för säsongen 2024/25 för att sedan ansluta till Linköping till årets säsong.

Det har däremot visat sig vara ett succédrag. Bakke Olsen utvecklades starkt i BIK Karlskoga och gjorde 53 poäng på 48 matcher i fjol. Framgången har sedan förts vidare till SHL. Under hösten har Bakke Olsen blivit en nyckelspelare för Linköping. På 13 matcher har han noterats för åtta poäng, bara Robin Kovács är före norrmannen i LHC:s interna poängliga.

– Det har ju verkligen slagit väl ut. Han har kommit in med sin smartness, sitt spelsinne och han är stark på pucken. Det är superkul att se att det går bra för honom, säger Linköpings assisterande tränare i Correns podcast ”På andra sidan ån”.

Eskild Bakke Olsen har utgående kontrakt i Linköping

Eftersom att Linköping skrev ett tvåårskontrakt med Eskild Bakke Olsen och han var utlånad under hela första året av kontraktet innebär det att hans avtal med LHC löper ut efter säsongen. Norrmannen har därmed ögon på sig från SHL-rivalerna. Hockeynews har uppgett att Färjestad visar intresse för centern, medan Expressen har skrivit att många SHL-klubbar är intresserade.

Tony Mårtensson och Linköping är tydliga med sin avsikt att behålla Bakke Olsen, men medger att det lär kosta en del om de ska komma överens om ett nytt kontrakt.

– Det är klart att det är en spelare som vi vill ha kvar i LHC. Spelar han så här bra som han gör nu, då är det klart att han är rätt billig för oss. Det förstår nog alla. Att han kommer få mer i lönekuvertet, så kommer det nog att vara, säger Mårtensson.

Eskild Bakke Olsen har blivit en given landslagsspelare för Norge och redan vid 23 års ålder har han spelat två VM med landslaget.

Source: Eskild Bakke Olsen @ Elite Prospects