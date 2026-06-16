Linköping: Så kan de värva - så kan de ställa upp





Målvaktssidan

Det har hänt mycket i Linköping de senaste månaderna, och det mest positiva som inträffat är naturligtvis Marcus Högbergs återkomst. Det har tjatats om hans betydelse i Linköping under flera års tid, och frågan är om något spelartapp de senaste åren var tyngre än LHC:s tapp av Högberg?