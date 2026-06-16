Linköping: Så kan de värva - så kan de ställa upp
SHL

Linköping: Så kan de värva - så kan de ställa upp

Publicerad 16 juni 2026 11:01
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Måns Karlsson tittar närmare på Linköpings lagbygge inför säsongen 2026/2027. Hur ser det ut nu och vad behöver de värva framöver?

  • Då: Bland de svagaste. Nu: Bland de starkaste.
  • Backen de behöver bryta med.
  • Dags för talangen att få chansen en hel säsong?
  • "Svårt att lägga ut ett tydligt mönster"
  • Kan han ersätta Bakke Olsen?
  • Så borde de agera för att ersätta Kovács.
  • Så kan de ställa upp - kedjor och backpar.
  • Så förväntas det gå nästa säsong.


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Målvaktssidan

Det har hänt mycket i Linköping de senaste månaderna, och det mest positiva som inträffat är naturligtvis Marcus Högbergs återkomst. Det har tjatats om hans betydelse i Linköping under flera års tid, och frågan är om något spelartapp de senaste åren var tyngre än LHC:s tapp av Högberg?

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Den här artikeln handlar om:

Arvid DegerstedtLinus HultströmFelix ÖhrqvistOscar FantenbergDavid GustafssonZach GiuttariLoke KrantzChristoffer EhnBrendan ShinniminEskild Bakke OlsenLinköping HCMarcus HögbergTheodor Lennström