Därför saknar LHC Karlström mot Timrå

Segern mot Frölunda lättade på trycket i LHC, men mot Timrå får man, trots förhoppningar, klara sig utan Fredrik Karlström.

LHC:s Fredrik Karlström saknas mot Timrå. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

Tidigare i veckan kom ett enormt glädjebesked för Linköping när Oscar Fantenberg syntes gå på is som tacklingsbar. Detta efter tio månader utan en match.

Men till torsdagens SHL-omgång, där LHC möter Timrå, kommer ett avbräck.

Utöver Johansson, Lennström och Elie saknas även Fredrik Karlström när laget presenteras. Detta med hänvisning till en skada, enligt klubbens grafik inför nedsläpp.

”Fredrik Karlström har en överkroppsskada och är ”dag-till-dag””, skriver man sedan i en uppdatering på X.

19-årige Oscar Emvall får chansen

Corren rapporterar att Karlström saknats från veckans träningar, men att förhoppningarna har varit att 28-åringen skulle komma till spel, för att följa upp 4–3-segern mot Frölunda, i lördags. Christoffer Ehn tar hans plats intill Bakke Olsen och Kovacs.

Erik Norén gör samtidigt comeback, medan juniorerna Oscar Holmertz och Oscar Emvall får chansen. För den sistnämnde, född 2006, ger detta en chans till första minuterna i SHL. Förra året var han ombytt vid ett tillfälle, men spelade inte. Nu är han i matchtruppen i A-laget för första gången 2025/26. I U20 snittar Emvall en poäng per match.

Linköping har tre poäng ner till HV71 på kvalplats.

