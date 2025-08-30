Vill förlänga med provspelaren: ”Ska ta det med hans agent”

Mattias Bäckman har täckt upp på Linköpings backsida under försäsongen.

Nu löper provspelskontraktet ut – men SHL-klubben vill behålla 32-åringen försäsongen ut.

– Vi ska ta det med hans agent, men vill gärna att han är med oss framöver också, säger assisterande sportchefen Tony Mårtensson till Corren.

Mattias Bäckman i en match med LHC under säsongen 2020/21.

Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

Med skador på Oscar Fantenberg, Theodor Lennström och Rasmus Rissanen har Mattias Bäckman täckt upp på Linköpings backsida under försäsongen.

Bäckman kom till spel i Linköpings 3–0-seger mot Leksand under gårdagskvällen, men det var också sista matchen på hans nuvarande provspelsavtal. Nu hoppas den assisterande sportchefen Tony Mårtensson att SHL-klubben kan förlänga med Bäckman försäsongen ut, åtminstone.

– Mattias gjorde det bra och det syns att han spelat på en hög nivå. Vi ska ta det med hans agent, men vill gärna att han är med oss framöver också. Sen kan det så klart bli så att han gör klart med något annat, säger Mårtensson till Corren.

Har spelat sju SHL-säsonger med Linköping

Mattias Bäckman har sju SHL-säsonger med Linköping på meritlistan, men drogs med stora skadebekymmer under sina sista år i klubben och spelade bara 39 matcher på fyra säsonger mellan 2018 och 2022. Den gångna säsongen spelade Bäckman i norska Frisk Asker, där han stod för 14 poäng (1+13) på 23 matcher.

Sedan tidigare har Linköping meddelat att man har förhoppningar om att både Rissanen och Lennström ska vara tillbaka i spel till seriestart den 13 september. Oscar Fantenberg, å sin sida, riskerar att missa hela säsongen till följd av den handskada han slog upp under sommaren.