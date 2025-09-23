Irriterat på LHC:s träning: ”Förbannade på varandra”

Linköping har fått en mardrömsstart på SHL-säsongen – med noll poäng på de första fyra matcherna.

Stämningen både på träning och under match har blivit allt mer pressad berättar Erik Norén för Corren.

– Fyra raka torsk och det såg bedrövligt ut i lördags, säger backkuggen.

Erik Norén beskriver stämningen på Linköpings träning. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Linköping har haft en minst sagt blek inledning på säsongen 2025/26. Under de första fyra matcherna har de släppt in 16 mål och plockat noll poäng. I lördagens match mot Skellefteå stormade sportchef Peter Jakobsson in i omklädningsrummet för att låta spelarna höra vad han tyckte.

Erik Norén beskriver stämningen på Linköpings måndagsträning för Corren:

– Det är väl inte den bästa. Det ska man inte sticka under stolen med. Fyra raka torsk och det såg bedrövligt ut i lördags. Klart att många är revanschsugna Jag tyckte känslorna var där idag på träningen, men spelet är fortfarande inte riktigt där, säger han.

Att stämningen kanske inte är den bästa behöver dock inte vara att steg i fel riktning, enligt Erik Norén. Känslor på träningarna kan tvärt emot vara ett gott tecken.

– Känslorna börjar komma in och man börjar bli lite förbannade på varandra.

Ängelholm nästa

Härnäst väntar ett riktigt test i form av Rögle på bortaplan. Rögle har under Dan Tangnes ledning plockat åtta av tolv möjliga poäng och har vunnit de senaste två matcherna.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects