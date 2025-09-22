Efter kritiken: ”Backar Peter till 110 procent”

Sportchefen Peter Jakobssons beslut att gå ned till Linköpings omklädningsrummet i en periodpaus i helgens möte med Skellefteå har väckt kritik.

Klubbdirektören Carl-Johan Stålhammar står emellertid bakom sin sportchef.

– Han är tydlig med att det här inte är acceptabelt. Det måste man kunna tåla, säger Stålhammar till Corren.

Peter Jakobsson har uppbackning av klubbdirektören Carl-Johan Stålhammar.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Linköping hade en blytung hemmamatch mot Skellefteå i helgen, där man efter två perioder hade ett 0–4-underläge och endast avlossat fyra skott mot motståndarmålvakten Strauss Mann. Det resulterade i att sportchefen Peter Jakobsson gick ned till LHC:s omklädningsrum för att berätta för laget vad han tyckte och tänkte, vilket väckt kritik från bland andra TV4:s experter Sanny Lindström och Fredrik Söderström.

Klubbdirektören Carl-Johan Stålhammar står emellertid bakom sin sportchefs beslut.

– Jag backar Peter till 110 procent. Det spelar ingen roll vem som står i båset om du har ett lag som inte vinner en enda närkamp och skjuter sju skott på mål. Då hade Tichonov kunnat stå i båset, säger han till Corren.

– Det var dags. Det är vuxna människor som måste ta ett eget ansvar. Det handlar om stolthet. Jag backar Peter, Tony (Mårtensson), Musse (Håkanson), Mange (Johansson), Mattias (Zackrisson) och Karl (Malmquist) hela vägen. Det här ansvaret ligger på spelarna som har väldigt bra betalt för att spela bra hockey.

”Hundra procent backning till alla inblandade ledare”

Enligt Stålhammar måste spelarna kunna tåla att sportchefen kommer in i omklädningsrummet för att tala om vad han tycker.

– Vi pratade om det innan. Det är inte så att han går ner och skriker och gapar. Han är tydlig med att det här inte är acceptabelt. Det måste man kunna tåla. Det är professionell idrott vi håller på med. Hundra procent backning till alla inblandade ledare som hamnar i en jäkla sits. Det är inte de som går in i närkamperna eller skjuter skott på mål.

Linköping har inlett säsongen med fyra raka förluster och parkerar som jumbo i SHL-tabellen med noll inspelade poäng. Stålhammar är emellertid tydlig med att han har förtroende för både Peter Jakobsson och Mikael Håkanson och menar att det ”verkligen inte” är några förändringar på gång, utan att denna situation är något som spelarna måste lösa.