Krislaget kallar hem JVM-hjälten

Liam Danielsson spelar för Örebro mot Frölunda i kväll. JVM-guldmedaljören gör därmed sin första SHL-match sedan den 25 oktober.

Eric Nilson får vatten på sig från Liam Danielsson efter JVM-guldet.

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån.

Örebro är i ett prekärt lag i SHL-tabellen. med nio omgångar kvar att spela har HV71 ätit ikapp försprånget. Laget är nu på samma poäng där Örebro ligger ovanför kvalstrecket enbart på målskillnad. Formmässigt är det däremot en klar fördel för HV71. När serien nu omstartar är det en del skadeproblem i Örebro.

NA rapporterar att Kalle Kossila dras med sjukdomsbesvär. Samtidigt saknas även Sampo Ranta, Teemu Turunen och Juuso Vainio med skador. Det gör att dels Niklas Aaram-Olsen, född 2008, ser ut att ta en plats. Men även att Liam Danielsson har blivit hemkallad från Almtuna. 19-åringen har den här säsongen gjort 13 poäng på 20 matcher i Hockeyallsvenskan. Nu får han chansen i SHL igen, för första gången sedan den 25 oktober.

— Jättekul. Det är kul att träffa alla grabbar och kul match i kväll. Det är seriens bästa lag så det är en tuff match, men jag ska hjälpa och ta tre poäng, säger talangen på Örebros hemsida.

Liam Danielsson får chansen i Örebro igen

Liam Danielsson var en av hjältarna som vann JVM-guldet i Minnesota i början på januari. Då blev det fem poäng på sju matcher i turneringen. Sen han kom hem från USA har det också blivit tio poäng på de senaste tio matcherna. Nu ska den spelskickliga forwarden få speltid i SHL igen.

— Det var lite trevande innan JVM. Efter JVM har jag fått spela mer och spela bättre. Efter det har det varit bra. Jag vill spela mitt spel, åka mycket skridskor och vara bra defensivt. Förhoppningsvis vara lite kreativ framåt, säger han inför kvällens match.

På 15 matcher i SHL har Danielsson gjort två assist den här säsongen.

