Örebros ras: Tappade 3-1 till 4-3 i tredje

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

LHC-seger med 4–3 mot Örebro Hockey

Jakub Vrana tvåmålsskytt för LHC

Fredrik Karlström avgjorde för LHC

Det blev seger med 4–3 (1–1, 0–2, 3–0) för LHC mot Örebro Hockey på tisdagen i SHL. Med det tog hemmalaget en skön revansch, då Örebro Hockey vann senaste mötet lagen emellan med hela 7–2.

Jakub Vrana med två mål för LHC

Örebro Hockey tog ledningen efter 4.57 genom Egor Polin.

1–1 kom efter 17.24 när Zion Nybeck hittade rätt efter förarbete från Fredrik Karlström och Max Martin.

Efter 18.27 i andra perioden nätade Luke Martin och gav Örebro Hockey ledningen.

Noah Steen gjorde dessutom 1–3 efter 18.39 på pass av Patrik Puistola och Patrik Karlkvist.

LHC vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–3 till 4–3 i tredje perioden. Karlströms 4–3-mål kom med knappt tolv minuter kvar av matchen.

För LHC gör resultatet att laget nu ligger på tionde plats i tabellen medan Örebro Hockey är på tolfte plats. Örebro Hockey har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 27 december låg laget på åttonde plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 3 januari. Då möter LHC Malmö i Malmö Arena 18.00. Örebro Hockey tar sig an Rögle hemma 15.15.

LHC–Örebro Hockey 4–3 (1–1, 0–2, 3–0)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (4.57) Egor Polin, 1–1 (17.24) Zion Nybeck (Fredrik Karlström, Max Martin).

Andra perioden: 1–2 (38.27) Luke Martin, 1–3 (38.39) Noah Steen (Patrik Puistola, Patrik Karlkvist).

Tredje perioden: 2–3 (42.09) Jakub Vrana (Jonathan Myrenberg), 3–3 (43.18) Jakub Vrana (Johan Södergran, Nicholas Shore), 4–3 (48.12) Fredrik Karlström (Zion Nybeck, Eskild Bakke Olsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 3-1-1

Örebro Hockey: 1-1-3

Nästa match:

LHC: IF Malmö Redhawks, borta, 3 januari 18.00

Örebro Hockey: Rögle BK, hemma, 3 januari 15.15