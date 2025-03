Stjärnspelaren stängs av – missar viktiga matchen

Efter gårdagens match anmäldes Rögles Leon Bristedt till disciplinnämnden.

Nu kommer beskedet att forwarden stängs av i en match.

Samtidigt kämpar Rögle om att hamna på en kvartsfinalsplats i tabellen.

Leon Bristedt stängs av – missar Rögles nästa match. Foto: Bildbyrån och TV4.

Under gårdagens match mot Brynäs åkte Rögleforwarden Leon Bristedt på ett matchstraff för ”slewfoot”. Bristedt blev sedan anmäld till svenska ishockeyförbundets disciplinämnd som nu fattat beslutet att forwarden stängs av i en match.



”Nämnden finner det utrett att Leon Bristedt gjort sig skyldig till Slewfooting. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara en match”, skriver SHL på sin egen hemsida.



Innebörden av detta blir att Rögle får klara sig utan Bristedt i bortamatchen mot Linköping på lördag. Just nu befinner sig Rögle på en femteplats på tabellen när man gått om Timrå efter gårdagens vinst.



Timrå ligger dock enbart en poäng efter, samtidigt som även tabellsjuan Skellefteå med två poäng bakom Rögle jagar en bättre placering. På tisdag kommer grundseriens sista omgång. Då ska Rögle ta sig an Malmö på bortaplan i ett skånederby. Där kommer Bristedt dock få spela igen.