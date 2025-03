Nyckelspelaren anmäls: ”Dålig aktion från min sida”

Rögles Leon Bristedt åkte på ett matchstraff för ”slewfoot” under gårdagens match.

Nu anmäls nyckelspelaren till disciplinämnden.

— Jag tappar mina känslor och drar med honom, sa Bristedt till Helsingborgs Dagblad efter matchen.

Leon Bristedt får kliva av isen efter att domarna beslutit sig för att ge forwarden ett matchstraff. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån.

Igår tog Rögle sin sjätte raka seger mot Brynäs på bortaplan. Rögle har kommit upp starkt mot slutet av säsongen och har nu tagit sig upp på en femte plats i tabellen. Ett lite dystrare besked kom däremot när en Röglespelare åkte på ett matchstraff.



Forwarden Leon Bristedt åkte ut för en ”slewfoot” mot slutet av andra perioden och fick inte återvända till spel. Det blev en omdiskuterad situation som domarna videogranskade. Bristedt satte upp sin arm mot Brynäs Johan Larsson, samtidigt som Rögleforwarden förde fram sitt ben vilket fick Larsson att falla bakåt okontrollerat.



— Jag blir hakad och sedan åker Johan Larsson in framför mig och jag tappar mina känslor och drar med honom i fallet, säger Bristedt till Helsingborgs Dagblad.

”Det var dumt”

Bristedt anmäls nu även till disciplinämnden vilket kan resultera i att forwarden får en avstängning. Bristedt hoppas såklart kunna spela för sitt lag under de resterande matcherna. Han har däremot förståelse för matchstraffet och inser att han gjort fel.



— Det är klart att det var dumt, och det kanske också är lite mjukt. Men det är en dålig aktion från min sida, säger Bristedt.



Disciplinämnden kommer gå över situationen under dagen och fatta ett beslut. Att få Bristedt avstängd skulle bli ett tapp för formstarka Rögle. Bristed har i sina 28 matcher med Rögle denna säsong stått för 23 poäng, varav 18 är assistpoäng.



Frågan är om en avstängning på Bristedt kommer påverka Rögles fina form. Bara sett till de senaste två matcherna har Rögle briljerat. Först nollade de Frölunda i Scandinavium och sedan slog Rögle serieledarna Brynäs. Just Brynäs och Frölunda är ligans starkaste hemmalag vilket är ett bevis på Rögles styrka på senare tid.