Han spelade för Färjestad i åtta säsonger. Nu ska Michael Lindqvist för första gången möta klubben i SHL.

– Det ska bli jättekul – självklart, säger han till hockeysverige.se.

Nu ska Michael Lindqvist möta Färjestad i SHL.

2017 lämnade Michael Lindqvist AIK för Färjestad. Förutom en kort sväng i AHL var han sedan klubben trogen tills dess att han till i år tog sitt pick och pack och flyttade till Leksand.

Nu ska han för första gången möta Färjestad i SHL. Ikväll gästar Karlstadslaget Leksand.

– Det ska bli jättekul, självklart. Det var väl den matchen man ringade in i kalendern när man skrev på och spelschemat kom. Det ska bli kul, säger Lindqvist till hockeysverige.se efter Leksands förlustmatch mot Brynäs.

– Men jag mötte dem en match på försäsongen också, så jag har redan brutit isen litegrann.

Det är inte bara en speciell match för Lindqvist. Lagens form – och lägen i tabellen – gör tillställningen än viktigare. Leksand är ligans formsvagaste lag, med en enda vinst de sju senaste matcherna, och Färjestad har bara en seger på sina senaste fyra.

– Färjestad förlorade väl också idag (Läs: I torsdags) så de kommer vara hungriga och vilja vinna. Och det är alltid bra matcher mellan Leksand och Färjestad.

– Jag tycker vi spelat bra många av hemmamatcherna. Vi har kommit ut starkt och satt en bra press på motståndarna. Det vill vi göra den här gången också.

Michael Lindqvist om Leksands tunga form

Leksandsstjärna menar att laget överlag förtjänat fler än de 13 poäng man fått med sig på de tolv inledande matcherna.

– Det tycker jag verkligen. Vi har förtjänat fler poäng i många av matcherna vi spelat, men har inte fått den utdelningn som vi hade behövt för att vinna.

Vad är det som saknats?

– Det är väl främst i special teams vi förlorat matcherna. Vi har släppt in mycket mål i ”boxen” och inte gjort mål i powerplay. Det är en stor anledning.

– Fem mot fem tycker jag vi har spelat väldigt bra i många matcher. Vi har haft ett bra spel även om vi torskat. Det är något att bygga vidare på.

Trots att Leksand ligger och dansar farligt nära kvalstrecket känner Lindqvist ingen oro.

– Jag känner väl ingen jättestress. Men det är klart – det suger att torska.

Matchen mellan Leksand och Färjestad drar igång klockan 18:00.

