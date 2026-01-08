Glädje för Leksand – tar blytung seger

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand vann med 3–0 mot LHC

Max Veronneau avgjorde för Leksand

Seger nummer 9 för Leksand

Det blev seger med 3–0 (0–0, 1–0, 2–0) för Leksand mot LHC på torsdagen i SHL. Med det tog hemmalaget en skön revansch, då LHC vann senaste mötet lagen emellan med hela 6–1.

Leksand höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Leksand–LHC – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 16.50 in i andra perioden som Leksand tog ledningen genom Max Veronneau med assist av Alexander Lundqvist och Oskar Lang.

2.58 in i tredje perioden nätade Leksands Matt Caito på pass av Nolan Stevens och Kalle Östman och ökade ledningen. Efter 16.17 gjorde Tinus Luc Koblar också 3–0.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Leksand med 16–15 och LHC med 8–15 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Leksand på 14:e och sista plats och LHC på elfte plats.

I nästa match möter Leksand Frölunda borta och LHC möter Brynäs borta. Båda matcherna spelas lördag 10 januari 15.15.

Leksand–LHC 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

SHL, Tegera Arena

Andra perioden: 1–0 (36.50) Max Veronneau (Alexander Lundqvist, Oskar Lang).

Tredje perioden: 2–0 (42.58) Matt Caito (Nolan Stevens, Kalle Östman), 3–0 (56.17) Tinus Luc Koblar.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 2-2-1

LHC: 2-0-3

Nästa match:

Leksand: Frölunda HC, borta, 10 januari 15.15

LHC: Brynäs IF, borta, 10 januari 15.15