”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand har två raka förluster och är placerade sist i SHL-tabellen, nu kommer ytterligare ett tung besked.

Peter Cehlarik, lagets poängkung lämnar för OS-spel.

Leksand blir av med Peter Cehlarik som ska spela OS

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån

Peter Cehlarik leder Leksands interna poängliga vilket har gjort honom till en viktig kugge i laget, nu får dalmasarna klara sig utan stjärnan. För Cehlarik väntar OS-spel, där han representerar Slovakien.

Under den pågående säsongen har forwarden noterats för 23 poäng (4+19) på 39 SHL-matcher.

Leksand behöver därför kasta om i kedjan, det verkar nu som att de har hittat sin ersättare, nämligen Gabriel Fortier. Forwarden skadade sig under en träning förra veckan, nu kliver han in i förstakedjan tillsammans med Lukas Vejdemo och Michael Lindqvist. Det är dock inte säkert att han är spelklar till morgondagens match.

– Vi hoppas kunna kasta in ”Gabe”. Det känns jättespännande. Nu har vi numerär att ta av, vilket vi inte varit bortskämda med. Vi kommer fortfarande ha en seniorforward som står utanför. ”Knock on wood”, så vi inte tappar tre spelare imorgon. Men ser det ut så här, som vi tränar nu, då är jag ganska exalterad för att gå in i de här matcherna, säger huvudtränare Johan Hedberg till Falu-Muriren.

Fortier har gjort på 32 matcher stått för 12 poäng (5+7).

Imorgon väntar en bortamatch för jumbolaget Leksand när de ställs mot Brynäs. Leksingarna kämpar för att unvika negativt kval, upp till säker mark har de 10 poäng. Brynäs å andra sidan satsar på att ta sig till slutspel, de ligger placerade på en åttonde plats i SHL-tabellen.







