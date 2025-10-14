Leksand har det tufft i SHL med bara en vinst på de sex senaste matcherna.

Nu väljer klubben att stänga sin arena för allmänheten.

– Det är med respekt för vår arbetsmiljö och att vem som helst inte ska kunna springa runt här, säger general manager Thomas Johansson till Falu-Kuriren.

Thomas Johansson förklarar varför Leksand stänger sin arena. Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter en pigg start på SHL-säsongen har Leksand fått grus i maskineriet. På de sex senaste matcherna har laget endast tagit en vinst och laget har framför allt haft stora problem med målskyttet.

Inför torsdagens klassikermöte med Brynäs väljer Leksand nu att fatta ett plötsligt beslut. De stänger nämligen sina träningar med omedelbar verkan. Det innebär att fram över kommer Tegera Arena endast att vara öppen för allmänheten på onsdagar.

– Jag vet faktiskt inte riktigt varför vi har tagit det beslutet och jag vet inte vad som ligger bakom det. Jag är fullt upptagen med det som händer på isen. Vi har inget att dölja vad jag vet i alla fall. För mig spelar det ingen roll, säger klubbens huvudtränare Johan Hedberg till Falu-Kuriren.

Leksand förklarar – därför stängs träningarna

Förändringen innebär att supportrar och media inte kommer att kunna kolla på Leksands träningar under sex av veckans sju dagar.

Thomas Johansson förklarar sedan varför Leksand har kommit fram till att inte släppa in allmänheten i arenan förutom på onsdagar.

– Generellt från min sida är det med respekt för vår arbetsplats att inte vem som helst ska kunna springa runt här, säger Leksandsbossen och fortsätter:

– Jag tror inte att andra arenor har det så heller. Skulle det hända saker av allvarligare dignitet när det är öppet hade det kunna blivit ett jäkla liv. Vi värnar om att det är vår arbetsplats helt enkelt.

Leksand ligger just nu på elfte plats i SHL med 13 poäng efter elva omgångar i SHL. De är endast två poäng före rivalen Brynäs inför torsdagens heta klassikermöte i Gavlerinken.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects