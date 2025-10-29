Tinus Luc Koblar har nu spelat över 100 minuter i SHL med Leksand och har därför erbjudits ett rookiekontrakt. Nu står det klart att 18-åringen kritat på för dalaklubben och därmed är tillgänglig mint säsongen ut.

– Det känns jättebra att ha skrivit på för Leksand och att få fortsätta min utveckling här, säger centern till klubbens hemsida.

Tinus Luc Koblar. Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Tinus Luc Koblar har gjort tre poäng (2+1) på 13 matcher i SHL med Leksand. 18-åringen har dessutom spelat över 100 minuter i den svenska högstaligan vilket innebär att klubben har behövt erbjuda honom ett rookiekontrakt.

Nu har den norska talangen skrivit på för klubben och kan alltså fortsätta spela i SHL med Leksand.

– Härligt att få fortsätta jobba vidare med Tinus och hjälpa honom vidare mot sina drömmars mål som är NHL. Tinus besitter ett bra spelsinne, han är oerhört skicklig i spelet utan puck och använder gärna sin kropp fysiskt. Gillar också hans tävling och tjurighet på isen. Tinus kommer ha en ljus framtid och det skall bli spännande att se vart denna säsong bär men också en sommar till och ytterligare steg in i säsongen 26/27, säger Leksands sportchef Thomas Johansson till klubbens hemsida.

18-åringen gjorde 21 poäng (8+13) på 43 matcher i U20 nationell under fjolårssäsongen, centern gjorde också fyra poäng (1+3) för det norska U20-landslaget.

