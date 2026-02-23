Skickas iväg av Leksand igen – spelar ikväll

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Noll minuters istid över två matcher sedan återstarten. Nu skickar Leksand iväg Victor Johansson till Oskarshamn igen – med start ikväll.

Victor Johansson skickas iväg av Leksand igen. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Leksands seger-recept vid SHL:s återstart har, till synes, varit att kasta in 18-årige Rocky Langvardt i laget. Men när en juniorback får chansen kliver en annan åt sidan.

Under måndagen bekräftar huvudtränaren Johan Hedberg att Victor Johansson skickats iväg till Oskarshamn och Hockeyallsvenskan kommande vecka. Detta för att till början spela redan ikväll när Björklöven står på andra sidan.

JVM-backen loggade noll minuter både mot Skellefteå och Örebro, och har därmed endast spelat en match sedan 7 februari. Även den var nere i det allsvenska laget där han nu kliver in som sjundeback. Detta under en rörig säsong med många vändor fram och tillbaka, samt några få minuter när Juniorkronorna säkrade guldet.

– Vi åker ändå söder ut så Victor är nere i Oskarshamn om vi skulle behöva honom, säger Hedberg till Falu-Kuriren om Johansson och fortsätter om planen för talangen.

– Han behöver speltid. Vi får väl se. Oskarshamn har en himla bra matchvecka framför sig nu. De har tre eller fyra matcher i veckan och det passar Victor bra.

Peter Cehlarik, som i lördags föll i bronsmatchen i OS, är tillbaka i Leksand, medan Nolan Steven gör framsteg efter sjukdom.

