Leksand vinner och Linköping förlorar – samtidigt vinner Timrå över Örebro.

Det innebär att det bara skiljer fyra poäng mellan de fyra lagen i kampen om att undvika kval i SHL.

Örebro, Timrå, Leksand och Linköping slåss alla om att undvika kvalspel. Foto: Bildbyrån (Montage)

Det är upplagt för ett rejält drama i bottenstriden av SHL inför de sista omgångarna. Under tisdagen blev det klart att HV71 kommer att tvingas till kvalspel sedan de förlorat borta mot Färjestad.

Däremot är det oklart vilka som kommer att få möta HV och efter tisdagens omgång ser det ut att bli riktigt spännande.

Vinster för Örebro och Leksand – Linköping och Timrå förlorar

Örebro ställdes mot Timrå i en oerhört viktig match under kvällen. Om Timrå skulle vinna hade de kunnat ta ett stort steg mot att säkra en slutspelsplats. Men vid en vinst för Örebro skulle Timrå i stället kunna bli indragna i kvalstriden. Örebro rivstartade då matchen och gjorde både 1-0 och 2-0 i första perioden. Under den andra kom sedan 3-0 och även om Timrå lyckades reducera för att ha ställningen 4-2 inför den tredje perioden stack Örebro ifrån och kunde vinna med 5-3. Örebro tar alltså tre väldigt viktiga poäng i kampen om att undvika kval.

Parallellt spelade Leksand en hemmamatch mot topplaget Frölunda och med tanke på Örebros resultat var Leksand tvungna att vinna för att hålla liv i bottenstriden. Leksand fortsatte dock rida vidare på sin formtopp och tog ledningen med både 1-0 och 2-1 men Frölunda kvitterade båda gångerna. I tredje perioden satte sedan Lukas Vejdemo sitt andra mål i matchen, och hans tredje poäng, för 3-2 till Leksand. Hemmalaget vann sedan med 4-2 för att ta tre tunga poäng i jakten om att ta sig över strecket.

Samtidigt mötte Linköping även Luleå hemma i Östergötland. Där tog LHC ledningen och var då uppe på slutspelsplats i livetabellen. Inom loppet av bara två minuter tappade däremot Linköping ledning 1-0 till underläge 1-2. Sedan kunde Luleå också hålla undan och vinna med 2-1 vilket innebär att LHC återigen blir indragna i bottenstriden med två omgångar kvar att spela.

Jättedrama inför avslutningen av SHL

Det innebär att läget nu ser ut som följer:

10. Timrå IK – 63 poäng (–18)

11. Örebro HK – 62 poäng (–20)

12. Linköping HC – 62 poäng (–27)

13. Leksands IF – 59 poäng (–39)

Alltså skiljer det bara fyra poäng mellan dessa fyra lag. Timrå innehar den sista slutspelsplatsen men är bara en poäng före både Örebro och Linköping. Samtidigt är Leksand fortsatt kvar under kvalstrecket och är tre poäng bakom Örebro och Linköping i jakten på att ta sig över strecket. Allt kommer således att avgöras under de två kommande omgångarna.

Så här spelar lagen under de två sista omgångarna i SHL:

Timrå: Färjestad (b), Växjö (h).

Örebro: Brynäs (h), Linköping (b).

Linköping: Skellefteå (b), Örebro (h).

Leksand: Malmö (b), Rögle (b).

Örebro – Timrå 5–4 (2-0,2-2,1-2)

Örebro: Noah Steen 2, Milton Oscarson, Patrik Karlkvist, Egor Polin.

Timrå: Jonathan Dahlén 2, Alfons Freij, Emil Pettersson.

Leksand – Frölunda 4–2 (0-0,2-2,2-0)

Leksand: Lukas Vejdemo 2, Max Véronneau, Michael Lindqvist.

Frölunda: Filip Cederqvist, Max Lindholm.

Linköping – Luleå 1–2 (0-0,1-2,0-0)

Linköping: Jakub Vrana.

Luleå: Isac Hedqvist, Ben Tardif.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects