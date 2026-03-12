Leksands mardröm: Överkörda i ödesmatchen

Två matcher kvar, tre poäng upp till säker mark. Då rasade Leksand ihop redan i första perioden mot Malmö.

– Det såg lite naivt ut. Vi hade pratat om det, speciellt från Filip Björkmans firma, att de kommer komma hårt, sade Johan Hedberg i TV4 efter första 20 av 2–7-matchen.

Johan Hedberg och Michael Lindqvist är just nu på väg mot kval med Leksand. Foto: Bildbyrån (montage).

När alla trodde att det var kört reste sig Leksand. Formen i slutet av säsongen har varit bäst i hela SHL (senaste fem matcherna), och plötsligt har man väckt både hopp och tro. Inför omgång 51 var det i och med allt detta endast tre poäng upp till säker mark.

Mot Malmö hände då det som inte fick hända.

Den defensiv som annars varit en nyckel vid lyftet fick se hela tre puckar trilla in i första perioden. En utvisning av Anton Johansson gav det första i femte minuten, och sedan kom även 0–2 en dryg minut senare. 0–3 trillade in runt tio minuter senare och slog fast den tunga uppförsbacken.

– Vi släpper in tre mål, sen… de kommer hårt på oss, det vet vi om. Jag vet inte, vi spelar fast oss själva lite, blir lite långa och dräller med någon puck som gör att de får något långt anfall och gör mål. Tuff start, men vi krigar på, säger Michael Lindqvist i TV4.

– Tuff start givetvis. Jag tycker att vi sätter oss i trubbel själva, alldeles för komplicerade i egen zon. De lyckas checka fast oss och skapa kaos i vår zon som vi inte hanterar på ett bra sätt. Vi måste tillbaka till ”basics”. Vi ledde med 3–0 mot HV71 häromkvällen, och de vände, vi ledde här med 3–0 tidigare och de kom tillbaka. Vi måste bara spela på rätt sätt, fyller huvudtränaren Johan Hedberg sedan i.

Skickade till kval av Mora-produkt?

För att göra det hela ännu värre var ett av Malmös mål från en spelare fostrad i Mora.

– Det känns bra. Vi har bra snurr i kedjan, bra första av oss, säger Filip Björkman till TV4 och fortsätter om sin bakgrund.

– Det kommer nog bli några (sms), men det är bara kul.

Tinus Luc Koblar reducerade för Leksand tidigt i andra perioden, men Fredrik Händemark fyllde på till 4–1 för Malmö. Efter detta gav sig Dala-laget på en sista push, men tappade till 2–7.

Med tre poäng och 14 måls skillnad talar därmed allt för ett kval för Leksand.

