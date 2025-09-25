Det blir ett juniorbetonat Leksand under torsdagen.

Rocky Langvardt och Jonas Lagerberg Hoen kliver upp från J20, medan Tinus Luc Koblar och Zaki Crookes får större roller – mot Skellefteå.

Zaki Crookes, Rocky Langvardt, Jonas Lagerberg Hoen och Tinus Luc Koblar. Foto: Bildbyrån (montage).

Johan Hedberg och Leksand tvingas vara kreativa med laget till torsdagens möte med Skellefteå.



Samtidigt som Max Véronneau, Kalle Östman och Oskar Lang är borta på grund av skador och sjukdom, är som bekant även Stefan Milosevic avstängd efter sin smäll i senaste matchen mot Rögle.



Detta gör att Anton Johanssons nya backpartner blir Joonas Lyytinen, som var sjundeback senast. In i laget kommer då även 18-årige Rocky Langvardt, och får därmed chansen att göra sina första minuter i SHL.



Zaki Crookes, även han i J20 till vardags, kliver in i en förstakedja med Lukas Vejdemo och Michael Lindqvist medan Tinus Luc Koblar går från att vara extraforward till att ta plats i en tredje forwardsuppställning. Den norske 07:an gjorde inga minuter då och har därmed chans att debutera på riktigt i SHL.



Jonas Lagerberg Hoen kliver upp från J20 och blir extraforward. Inte heller han har tidigare spelat i SHL.



Se Leksands lag mot Skellefteå HÄR.