Lägger över favoritskapet på HV71: ”Ingen press”

Leksand har varit ett av SHL:s starkaste lag under säsongsavslutningen. Ändå väljer nu Johan Hedberg att skjuta över favoritskapet i kvalet på HV71.

– Vi kom ju sist så vi har ingen press på oss, säger tränaren till Falu-Kuriren.

Johan Hedberg, Leksand, och Anton Blomqvist, HV71, gör upp i SHL-kvalet. Foto: Bildbyrån (montage).

När Leksand tränade under måndagen saknades Rocky Langvardt, Jon Knuts, Arvid Eljas, Tinus Luc Koblar och Dennis Altörn. Men något svar på huruvida de spelar får inte Falu-Kuriren när de frågar. Desto tydligare är det däremot att Dala-laget inte ser sig själva som favoriter i kvalet.

– Vi kom ju sist så vi har ingen press på oss. Vi ska bara ut och spela avslappnat. De (HV71) har hemmaplansfördelen. Det är där pressen ligger på deras axlar. Vi kan bara fokusera på det vi ska göra. Och ta match efter match, byte efter byte, säger tränaren Johan Hedberg till tidningen.

När många trodde att det var kört för Leksand vände man på säsongen. I säsongsavslutningen var man till slut ett av SHL:s formstarkaste lag.

– Vi får inte titta för långt fram, för en sån här serie kommer att byta ansikte så många gånger. Beroende av resultat i första matchen, första perioden, andra perioden… det kan hända så mycket saker på så kort tid, säger Hedberg om nycklarna.

”Vi vill inte göra någon större sak av det”

Hedberg och gänget gav Leksandsspelarna ledigt under söndagen. Detta trots att man föll med 2–6 mot Rögle i sista omgången, och 2–7 mot Malmö dessförinnan.

Under måndagen visade man sedan video för spelarna, och genomförde en kortare träning. Detta är även planen för tisdagen.

– Vi vill inte göra någon större sak av det. Alla vet vad det handlar om. Vi har spelat hockey sen i augusti och vi kommer inte kunna uppfinna hjulet nu de sista två veckorna, utan ska göra de sakerna som sitter i ryggmärgen. Vi ska förstå vikten av situationen men ändå kunna njuta av den, säger Hedberg.

