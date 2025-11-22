”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Botten mot toppen, jumbo mot serieledare. Trots detta fick Leksand en drömstart i lördagens möte med Frölunda.

– Det är misstag av oss, flera stycken på rad i vissa fall, säger tränaren Johan Hedberg i TV4:s sändning av det som till slut blev en 2–5-förlust för Dala-laget.

Lukas Vejdemo efter 1–0 mot Frölunda. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson (montage).

När Leksand klev in i lördagens match med Frölunda hade man endast vunnit två av sina tolv senaste matcher. Ett facit som gjorde mötet till toppen mot botten.

I TV4:s studio hade man även fokuserat lite extra på vad som gått fel och kommit fram till följande slutsats.

– En stor anledning till det är att de ledande spelarna inte har klarat av att leverera helt enkelt, sade experten Adam Johansson.

– Ska jag räkna upp några av de som tjänar bäst, och förväntas vara toppspelare, Matt Caito, Nolan Stevens, Peter Cehlarik, Max Véronneau, Mikael Lindqvist Michael Lindqvist. De fem har totalt gjort sju mål tillsammans, i lika styrka. Jag tycker att det ringar in problematiken med Leksands IF den här säsongen, fortsatte han.

En minuts spel senare hade Leksand fått den där drömstarten.

– Den optimala starten för ett lag som befinner sig där man gör i tabellen, säger TV4:s Fredrik Söderström i sändningen när Lukas Vejdemo tryck in 1–0 efter förarbete av Cehlarik och Fortier.

– Det är bra tycker jag. Vi har spelat sjukt bra i många matcher, men inte fått med oss resultat. Det är klart att det tar lite på självförtroendet, men vi vet ändå att vi gör rätt saker. Det visar sig också över tid till slut. Kan vi spela som vi gjort här i början, då ser det riktigt bra ut, säger skadade forwarden Marus Karlberg i sändningen.

Vejdemo fick sedan ge sina tankar i TV4, efter första perioden slut.

– Långt byte, men sen får vi en 3–2:a där, och det är väl så man ska göra när man får det. Riktigt skönt. Jag kom släpande och visste inte om de såg mig, men ah, jag var helt ren där. En perfekt start, säger han och fortsätter om nya kedjan med Fortier och Cehlarik.

– Bra. Jag tycker att vi skapar lite chanser, åker skridskor och hjälper varandra där ute. Frölunda är bra, men det är mycket skottäckningar. Det är det vi behöver göra idag också. De har mycket puck, men jag tycker att vi ligger rätt och hjälper varandra. Det är ingen panik där ute.

Föll ihop efter misstagen: ”Flera stycken på rad”

Tre minuter in i andra perioden kom 1–1 för Frölunda, genom Ivar Stenberg och Theodor Niederbach, och drygt tio minuter senare kom även 2–1 efter en utvisning av Cehlarik. Därifrån var det Frölunda som, enligt sig själva, fick bra utdelning.

– Blandade känslor. Jag tycker att Leksand är bättre än oss i egentligen hela perioden. Sen har vi någon skvätt här och där och då gör vi mål. Vi är effektiva, men på det stora hela är det Leksands period, säger Max Lindholm efter att även 3–1 kommit innan andra paus.

Kalle Östman svarade för Leksand i andra minuten av tredje, men både mål och assist av Ivar Stenberg tog Frölunda till en 5–2-seger.

– Vi får ett powerplay-mål, vilket är skönt. Sen tycker jag att vi har svårt att skapa tryck i anfallszon. Frölunda gör det bra, försvarar sig bra. Tyvärr lyckas vi inte få någon push, utan vi ger bort en puck och istället blir det 2–4 och matchen är avgjord, säger huvudtränaren i Leksand, Johan Hedberg, i TV4 och fortsätter om andra perioden.

– Det är misstag av oss, flera stycken på rad i vissa fall. De här pucktappen har straffat oss på slutet och det måste vi fixa till. I vår sits måste vi vara mycket mer perfekta i detaljerna. De detaljerna skadar oss. De här tre misstagen vi gör hamnar i vårt mål.