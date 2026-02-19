Bilderna Leksand inte vill se: ”Det är inte bra”

Med Filip Larsson tillbaka släppte Leksand Jakob Hellsten. Idag, i prestigevärvningen först match, haltade han av med en skada.

– Han gestikulerar, grimaserar. Det är inte bra det där. Aj, aj, aj, säger TV4:s kommentator under 2–1-matchen.

Filip Larsson haltar av med en skada under torsdagens möte med Skellefteå. Foto: Bildbyrån/Johan Löf.

Det var tidigt i den tredje perioden av mötet med Skellefteå som Filip Larsson först visade att något inte stämde.

Den 27-årige målvakten som värvats hem från Nordamerika, och Pittsburgh Penguins organisation, hade sträckt ut benskyddet dessförinnan och såg ut att ha ont. Han pratade med sina nygamla Leksandskamrater i båset och återvände till buren. Men vid nästa signal från domarens pipa kom målvaktsbytet.

– Har han fått en smäll Larsson? Gestikulerar, grimaserar, det är inte bra det där. Aj, aj, aj. Prestigevärvningen får kliva av i första matchen, säger TV4:s kommentator Linus Eklund i sändningen

Tänkt nyckelspelare inför SHL-kvalet

Marcus Gidlöf kom in, samtidigt som det rullades bilder på en haltande Filip Larsson, på väg ut mot omklädningsrummet.

– Det är någonstans i den där förflyttningen som han får besvär. Han sträcker ut. Frågan är hur allvarlig den sträckningen är? säger Eklund.

– Jag vet inte exakt vad det var med honom. Han kom tillbaka till bänken så det kan vara krampkänning. Jag tror inte det är så farligt, uppdaterar sedan Leksands Johan Hedberg efter slutsignal.

Stockholmaren lämnade Leksand 2024, för att testa vingarna på andra sidan pölen. Nu är han hemma igen för att stärka Dala-laget, på sista plats i SHL, under slutspurten av säsongen. Detta med en ”mega-lön” enligt uppgifter.

– Vi trivdes inte jättebra där borta även om det funkade, men vi har det 100 gånger bättre i Sverige. Det var ganska tufft mot slutet och vi ville hem, berättade Larsson nyligen för hockeysverige.se om valet att vända hem.

Leksand fick in 1–1 med 21 sekunder kvar och vann sedan i förlängningen för att fullborda vändningen. Målskyttarna var Michael Lindqvist och Tinus Luc Koblar.

