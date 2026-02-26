Blir sjukskriven över slutspelet: ”Hälsan i första hand”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Lars Marklund, 63, kommer att saknas i Timrås bås resten av säsongen.

Den assisterande tränaren har opererats och behöver nu genomgå rehabilitering.

– Jag fick in bakterier i såret och åkte på ett rejält bakslag, säger han till Norran.se.

Lars Marklund. Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

Lars Marklund har ett utgående kontrakt som ledare i Timrå. Om han inte får förlängt kan han nu ha gjort sin sista match i Timrå-båset.

För efter att ha legat inne på sjukhuset i nio dagar har han gjort en operation och påbörjat rehabilitering för ryggproblem. Med tolv veckors sjukskrivning missar han därmed resten av säsongen.

– Jag fick in bakterier i såret och åkte på ett rejält bakslag. Jag får hjälp här hemma. Nu handlar det om att försöka komma tillbaka och bli bättre. Det har varit tufft, berättar han för Norran.se.

”Hälsan i första hand”

Därmed är Lars Marklunds framtid inom hockeyn i limbo, men det är inget han vill prata något vidare om i nuläget.

– Vi har inte pratat något om framtiden. Nu gäller hälsan i första hand. Sedan får vi ta det andra därefter.

Han är inne på sin fjärde säsong som assisterande tränare för Timrå.