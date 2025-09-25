Märkliga bilderna på FBK-målvakten: ”Filmning”

Emil Larmi hamnade i fokus på sitt ”vanliga” vis under torsdagen.

Denna gång kom dock Färjestad-målvakten undan med sitt sattyg mot Frölunda.

– Han är en bra målvakt, men ibland blir det att han ligger lite på gränsen, säger TV4:s Joel Lundqvist i sändningen av 4–3-matchen.

Emil Larmi i mötet med Frölunda. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

”Det såg märkligt ut. En halv-volt i luften där. De krokar i på något vis”



Så lät det i TV4 när Joel Lundqvist först gav sin första reaktion till att Färjestads Emil Larmi flugit i isen i samband av första periodens slut mot Frölunda. Men inom kort blev det tydligt att det inte var burväktaren som åkt på en smäll.



– Det är han själv som håller fast klubban där. Det där är snarare en filmning, säger kommentator-kollegan Björn Oldéen i sändningen.



Och mycket riktigt, i de bilder som senare visades såg man hur den finske målvakten tog tag i Hasas klubba för att sedan flyga i isen när motståndaren försökte ta tillbaka den.



– Han är en bra målvakt, men ibland blir det att han ligger lite på gränsen i sådana här saker, säger Lundqvist,

Rönnqvist: ”Man kan garva åt det, men…”

Oskar Steen hade gett Färjestad en 1–0-ledning in i paus, men väl där fortsatte snacket istället om Larmi.



– Det är inte första gången vi ser det. Han är en showman. Man har alla sina sätt att komma in i matcher. Här greppar han tag och låtsas som att han inte vet något. Sen överdriver han väl fallet. Haasa gör ju rätt, han vill ha loss klubban, säger TV4:s Petter Rönnqvist och fortsätter.

– Man kan garva åt det, men det kan också bli för mycket av den här varan.



Larmi har tidigare hamnat i fokus då han ”stulit” motståndares klubbor, och syntes även denna gång skratta åt det hela.



– Man ser sen att han bara skrattar och tycker att det är en rolig grej, säger Rönnqvist.



I den andra perioden gick sedan Färjestad ifrån till både 2–0, 3–0 och 4–0 genom Linus Johansson, Marian Studenic och Noel Fransén. Frölunda hämtade upp det hela till 3–4, men föll alltså till slut när Larmi räddade flertalet puckar i slutminuterna.

Se situationen här: