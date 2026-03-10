Landslagslöftets sjukdomsbesked: ”En chock”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Ola Palme, 18, har gjort sina första matcher i SHL och är aktuell för U18-VM med Småkronorna i sommar.

För Smålandsposten berättar han nu att han diagnostiseras med diabetes.

– Första frågan jag ställde var om det här kommer påverka mig, säger han till tidningen.

Ola Palme. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Den 18-årige stockholmaren lämnade SDE för spel i Växjö Lakers inför säsongen 2021/22. Juniorlandslagsmannen har spelat TV-pucken (där det blev ett brons med Småland) och Hlinka Gretzky Cup där han tog silver med Sverige.

Backen har dessutom under säsongen gjort debut i SHL för Växjö i december, detta i matchen mot Timrå IK (seger 5–2).

”Tappade väldigt mycket i vikt”

Men för Smålandsposten berättar han nu att han mitt i en lyckad säsong diagnostiserats med diabetes.

Sjukdomen blev ett svar på frågor som han haft – men också en chock.

– Jag märkte det genom att jag tappade väldigt mycket i vikt. Jag såg på mig själv att jag blev mycket smalare och jag hade gått ner typ tio kilo, säger han och fortsätter.

– Sen märkte jag det också genom att jag drack väldigt mycket. Då tänkte jag att det var bäst att kolla upp det. Så jag sökte runt lite på Google kvällen innan. Då var diabetes ett av alternativen och det visade sig att det var det.

Märkte stor skillnad efter behandling

Så fort han började behandla sjukdomen mådde han genast bättre.

– Det var en chock, men ändå en lättnad för jag fick reda på vad som var fel. Jag började med behandlingen direkt och då märkte jag att det blev en stor skillnad. Så det gick ganska fort upp tillbaka igen.

Förhoppningen hos honom är att det inte ska påverka hans karriär och spelande alltför mycket.

– Första frågan jag ställde var om det här kommer påverka mig. Då sa de: ”Nej, det finns folk som spelar med det, berättar han.