”Vi får väl säga att det är förbjudet att ligga”

Ingen Paul LaDue eller Linus Sandin vad med under måndagens träning.

Istället är de på sjukhus, inte på grund av någon skada, utan de ska båda bli pappor.

– Nästa år får vi väl säga att det är förbjudet att ligga i augusti, skojar huvudtränaren Dan Tangnes till Helsingborgs Dagblad.

Paul LaDue saknades under dagens träning

Foto: Bildbyrån

Rögle är på väg in i en finalserie mot Skellefteå, då saknas två spelare. Varken Paul LaDue och Linus Sandin befann sig på dagens träning. Duon var istället på sjukhus. Inte på grund av skador eller sjukdom, utan för att alla ska bli pappor.

– Jag har inte kollat telefonen, men det sker vilken timme som helst, säger Dan Tangnes.

Tajmningen är inte den bästa, i alla fall inte enligt huvudtränaren.

– Nästa år får vi väl säga att det är förbjudet att ligga i augusti. Alla kan fan inte ha ungar på samma gång mitt under finalserien, säger Rögletränaren skämtsamt till Helsingborgs Dagblad.

Både centern Fredrik Olofsson och assisterande tränaren Max Bohlin beräknas också bli föräldrar inom kort.

– Du får två höjdpunkter i livet ganska nära inpå varandra när du ska bli pappa för första gången och få möjligheten att spela final. Jag både hoppas och tror att de ska hinna med att göra både och utan att det ena ska ta bort det andra, berättar Tangnes.

Finalserien drar igång på torsdag uppe i Skellefteå Kraft Arena. Trots att Olofsson väntar på att bli pappa ska han resa med Rögle under onsdagen.

