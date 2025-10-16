Peter Cehlárik spelade inte ens 13 minuter. Matt Caito drygt 14. När Leksand jagade kvittering mot Brynäs valde man att i första hand matcha andra spelare.

Matt Caito och Peter Cehlarik. Foto: Bildbyrån.

Leksands lagkapten Peter Cehlárik var ikväll tillbaka i laget efter en matchs skadefrånvaro. Men den slovakiske stjärnan matchades inte ens 13 minuter. Han har inte spelat så lite i någon match i Leksandströjan, om han inte utgått med en skada.

Dessutom spelade lagets tänkte förstaback, Matt Caito, bara lite drygt 14 minuter. Även det flera minuter färre än han normalt sett spelar.

– Han har varit svag hela säsongen, förutom egentligen en match. De ledande spelarna driver inte det här laget som jag hade önskat, säger TV4:s expert Sanny Lindström om Cehlárik.

– Vejdemo gjorde visserligen mål i dag men honom hade jag förväntat mig mer av. När du har Veronnaeu borta måste dina bästa spelare vara ännu bättre. Vi ska inte prata om Kaderli eller Koblar efter den här matchen. Utan om Cehláriks fina match, Vejdemos fina centerspel. Vi ska prata om det – men vi gör inte det.

Därför petades Cehlárik

När Johan Hedberg ombads förklara varför Cehlárik inte matchades när Leksand jagade kvittering svarade han:

– Jag kände inte att han var en av de som hade störst chans att göra mål idag.

Så det var ingen skada?

– Nej.

Och gällande Matt Caito, som också spelade mindre än vanligt?

– Det är (David, assisterande tränare) Printz som har backarna, så jag vet inte vad Matt landade på. Men vi försöker spela de som är hetast och har störst chans att göra mål.

Brynäs vann rivalmötet med 3-2 sedan Oskar Lindblom avgjort i tredje perioden.

