Poäng i sju raka matcher och den tidigare ”hopplösa” jumbon Leksand lever.

Men inför tisdagens måstematch mot Frölunda saknas Arvid Eljas.

– Det är ett tungt avbräck, säger huvudtränare Johan Hedberg till Falu-Kuriren.

Arvid Eljas fick ledas av isen. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Leksands IF har lämnat jumboplatsen i SHL och är numera näst sist, före HV71. Det blev ett faktum i lördags då man slog smålänningarna med 4–3 på hemmais.

Utgick i matchen gjorde Arvid Eljas efter att ha tagit emot en tackling och leddes av isen.

Nu står det klart att 22-åringen missar åtminstone den första matchen av tre i ödesveckan som avslutar grundserien. Den mot Frölunda i kväll.

– Tyvärr blir det ingen Arvid, det är ett tungt avbräck. Han har varit jättebra för oss och kan användas i olika situationer. Han skulle vara med och spela powerplay mot HV och har en stor roll i penalty kill, berättar Johan Hedberg för Falu-Kuriren.

– Det är en pålitlig kille. Dessutom är Jon (Knuts) borta som kan spela lite samma roll i en checking line.

”Ett väldigt bra lag”

Med de två avbräcken ska man alltså ta sig an Frölunda som ser ut att missa seriesegern i SHL efter en tung avslutning på serien.

– Nu möter vi först Frölunda som är ett väldigt bra lag som vi har spelat väldigt roliga matcher mot. Vi ska fortsätta att vara konsekventa i vårt spel, säger Hedberg vidare.

Leksandsforwarden Eljas har gjort tre mål och sex assistpoäng under säsongen och spelar med ett ”A” på bröstet. Med ett hjärta för Leksand har han varit en viktig spelare i att driva det LIF som just nu har chansen att göra en mirakulös vändning på säsongen.

Source: Arvid Eljas @ Elite Prospects