Efter bänkningen – så agerar Linköping

Både Robin Kovacs och Jakub Vrana bänkades senast i tredje perioden. Så här agerar nu Linköping till sista omgången.

Robin Kovacs och Jakub Vrana bänkades när Linköping jagade reducering mot Skellefteå. Foto: Bildbyrån (montage).

Att ”Musse” Håkanson inte var helt nöjd med sina spelares disciplin under torsdagens 2–5-förlust mot Skellefteå var tydligt.

”Besviken på hur vi faller ihop lite. Onödiga utvisningar som de är effektiva på” och ”att det är själviskt, att det inte är ödmjukt”, var några av svaren TV4 fick från huvudtränaren i en av pauserna. Detta på frågor om de straff både Robin Kovacs och Jakub Vrana dragit på sig under matchen. Därefter bänkades stjärnduon helt i den tredje perioden.

– Vi såg vad som hände i sista, passade han sedan över till de båda spelarna efter ett lyft mot slutet.

”Det får vi se”, var svaret som följde om duon skulle spela i sista omgången. Men nu har vi svaret.

Så agerar Linköping efter bänkningen

Både Robin Kovacs och Jakub Vrana behåller nästintill sina kedjor när Örebro kommer på besök för sista omgången.

Kovacs står uppskriven i en tredjeformation istället för andraformation, men har återigen Nybeck och Bakke Olsen intill sig. Vrana står uppskriven i fjärde, från förstafemman senast, men har kvar Shore intill sig. Södergran ersätter Remi Elie i den kedjan.

Matematiskt är det fortfarande möjligt för LHC att trilla ner på kvalplats, men det skulle krävas ett mirakel från Leksand. Tre poäng och totalt 14 mål skiljer lagen åt i tabellen.

Dagens laguppstälning mot Örebro!

