Robin Kovács tog som vanligt hand om rubrikerna efter Brynäs straffseger (4-3) mot Linköping i SHL. Han gjorde två mål – men åkte också på en kostsam utvisning efter att ha sprutat vatten på Brynäs Johan Larsson.

– Han står och gnäller hela tiden. Jag tänkte att han ville kyla ner sig lite, säger Kovács efter matchen.

Robin Kovacs och Johan Larsson hamnade i centrum.

Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Robin Kovács blev målskytt för första gången sedan mitten av november. Han hade gått 13 matcher utan mål, och vid tolv av matcherna hade han dessutom lämnat isen poänglös.

Men mot Brynäs slog han till. Inte bara en gång, utan två.

– Jag har skapat mycket lägen under många matcher. Det är skönt att tysta alla som har gnällt under en period om att jag inte har gjort mål. Då slipper man höra det fanskapet, sade Kovacs i pausintervjun med TV4.

Men för hockeysverige.se ville LHC-stjärnan inte utveckla vilka han riktade passningen mot.

– Jag tänker inte nämna namn. De som har gnällt och klagat, de vet, sade han då.

Men det var inte bara för målen han hade i centrum. Robin Kovács ådrog sig även en utvisning för osportsligt uppträdande i den andra perioden, när Linköping ledde med 2-0. Brynäs gjorde mål i det efterföljande powerplayspelet och vann sedermera matchen efter straffar.

Robin Kovacs om incidenten med Johan Larsson

Efter matchen förklarade Kovács varför han åkte på utvisningen.

– Jag sprutade lite vatten på (Johan) Larsson. Inget mer än så.

– Det är sån jag är. Ibland ligger man på gränsen, ibland går man över den. Det är där jag behöver ligga för att spela min bästa hockey. Idag kostade det.

Vad var det som gjorde att du ilsknade till?

– Jag var inte arg. Det är det som är kul, alla tror jag är arg hela tiden och gör saker på grund av det. Men det var jag inte. Det var bara lite roligt.

Varför gjorde du det?

– Han står och gnäller hela tiden, på domarna. Jag tänkte att han ville ha vatten och kyla ner sig.

– Men han åkte väl till domaren och grinade.

Enligt Robin Kovács såg domarna inte incidenten i sig.

– Jag köper att jag får en utvisning. Men domaren ser inte vad som händer. Han (Larsson) visar för domaren att han är lite blöt och så får jag en utvisning.

LHC ledde med 3-2 fram till slutminuterna, då Robert Hägg kvitterade. Jakob Silfverberg avgjorde sen i straffläggningen.

– Vi gör en bra förstaperiod, den tar vi med oss. Men vi skjuter fem eller sex skott de sista två perioderna. Det är inte godkänt, konstaterar Robin Kovács.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects












