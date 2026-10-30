Robin Kovacs häcklades ännu en gång av Luleå-supportrarna. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÅN

Det har gått sju år sedan Robin Kovács gjorde klart med Örebro Hockey mitt under säsong och därmed meddelade han skulle lämna Luleå Hockey. Supportrarna i Norrbotten har inte glömt det. Än idag hånas och häcklas Kovacs av framför allt Luleå-klacken. Gårdagens match var inget undantag, när Kovacs vara tillbaka med sitt IF Björklöven.

– Jag hade en bra tid här uppe, men gjorde klart med Örebro till säsongen efter rätt tidigt. Det var mycket känslor när det kom ut och vi kom överens om att det var bäst att bryta kontraktet i förtid. Emil Larsson skrev på för dem samtidigt, men det kom inte ut och jag fick ta allt själv, säger Björklövenstjärnan till PT.

Kovacs: "De har ingen respekt"

Kovacs svarade med att ge hemmasupportrarna långfingret efter matchen.

– Att de fortsätter sjunga det trots att deras egen förening tagit avstånd från det visar att de inte har någon respekt, säger han.

Robin Kovacs representerade Luleå under tre säsonger mellan 2017-2020. Han gjorde totalt 141 matcher 92 poäng för klubben.