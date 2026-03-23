Klartecken för jätteaffären – Luleå Hockey köper arenan

Luleå Hockey köper Coop Norrbotten Arena av kommunen

Luleå Hockey får nu klartecken att köpa Coop Norrbotten Arena av Luleå kommun. Kostnaden kommer landa på drygt 137 miljoner kronor.

Affären ses som en viktig satsning för att säkra elithockeyns framtid.

– Med den här investeringen tror vi att vi kommer att säkra att vi kan ha elitlag på högsta nivå. Om vi inte utvecklar arenan kommer vi inte kunna ha elitlag om fem år, säger klubbdirektören Stefan Enbom till Aftonbladet.

Arenan står inför omfattande renoveringsbehov som uppskattas kosta mellan 90-150 miljoner kronor. Bland renoveringsplanerna är tanken att öka publikkapaciteten från dagens 6 150 till 7 000 åskådare.

Planen är att köpet ska slutföras under 2026.