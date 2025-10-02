Klart: Shinnimin värmer upp för Luleå – i annan klubb

Den dubbla SM-guldvinnaren Brendan Shinnimin, 34, återvänder till Luleå om en månad.

Men tills dess kommer han att ”värma upp” utomlands.

På torsdagen står det klart att han skrivit på ett korttidsavtal i Slovakien.

Brendan Shinnimin är klar för spel i Slovakien – i en månad Foto: Bildbyrån

Den 4 november återkommer Brendan Shinnimin till Luleå Hockey. Men innan dess kommer han att spela en månad i den slovakiska ligan. Storklubben Slovan Bratislava har skrivit ett avtal med guldhjälten, bekräftar man på torsdagen.

Redan på söndag i matchen mot Poprad i ligan kan forwarden göra debut.

Har vunnit guld med två klubbar

Den 34-årige kanadensaren har spelat i SHL sedan 2017/18, förutom under pandemiåret då han spelade för Adler Mannheim i Tyskland. Två SM-guld står på meritlistan för först Växjö 2018 och sedan Luleå 2025.

Sedan en kort tid tillbaka står det klart att han förlänger över den pågående säsongen, men att han först ansluter den 4 november.