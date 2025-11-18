Klart: Han tar över Luleå Hockey

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Stefan Enbom kliver av efter säsongen. Nu står det klart att Per Ekervhen blir ny klubbdirektör för Luleå Hockey.

Per Ekervhen blir ny klubbdirektör i Luleå Hockey.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Efter 13 säsonger som vd/klubbdirektör kommer Stefan Enbom att lämna Luleå Hockey efter säsongen. Det meddelade han själv efter sommaren. Luleå har sedan dess letat efter en ersättare.

Och nu har man också hittat en sådan.

Det blir Per Ekervhen som tar över efter Enbom. Han kommer senast från en vd-tjänst hos Luleå Miljöresurs (Lumire). Sedan tidigare har han även jobbat i ledarroller för företag som PostNord, Samhall och Luleå Renhållning.

— Per är den kandidat vi anser uppfyller vår kravbild på bästa sätt för att fortsatt utveckla föreningen och vårt starka varumärke framåt. Han har en stark ledarbakgrund, är en lugn och trygg person, har arbetat många år med resultatansvar samt har goda erfarenheter från föreningslivet. Vi ser verkligen fram emot att jobba tillsammans med Per från och med nästa säsong, säger Ann-Christin Viklund, styrelseordförande i ett pressmeddelande.

Mycket förändring i Luleå

Samtidigt som det förändras högt upp i Luleå kommer det även förändras mycket i SHL-laget. Bland annat kommer Thomas Berglund och Henrik Stridh att lämna sina tränarroller efter säsongen. Det är därmed i mångt och mycket ett nytt Luleå vi kommer få se nästa år.

Per Ekervhen kliver på sitt uppdrag den 1 maj 2026.

— Att få representera Luleå Hockey – en förening som är Norrbottens starkaste varumärke – känns hedersamt, spännande och lite omvälvande. Det ska bli fantastiskt roligt att få komma in och bidra i en förening som man växt upp med och som betyder så mycket för så många i Luleå, Norrbotten och runt om i landet.