KLART: Så långt blir Oscar Lindbergs kontrakt

Tidigare i veckan kom uppgifterna. Nu står det klart. Oscar Lindberg förlänger sitt kontrakt i Skellefteå AIK.

– Det känns verkligen otroligt bra och helt rätt, säger stjärnan själv.

Oscar Lindberg skriver på ett Skellefteå-kontrakt till 2029. Foto: Bildbyrån (montage).

Ingen har kunnat missa den dominans Oscar Lindberg visat upp under 2025/26. Den tredje säsongen sedan han vänt hem efter spel i NHL, KHL och Schweiz. Att Skellefteå velat förlänga det kontrakt som redan sträckt sig till och med 2026/27 har därmed varit en illa bevarad hemlighet.

Nu, efter Expressens uppgifter, har SHL-klubben presenterat överenskommelsen. Det nya avtalet sträcker sig till 2029.

– Oscar är fostrad i föreningen och har gått igenom alla våra ungdoms- och juniorlag. Han har fortfarande en imponerande hunger att både utvecklas och att vinna, vilket gör honom till en perfekt ledare i vårt lag. Sedan Oscar kom tillbaka till Skellefteå har han varit ligans bästa spelare, och tillsammans ska vi jaga nya framgångar i flera år framåt, säger GM Erik Forssell på lagets sajt, samtidigt som det presenteras på isen inför torsdagens möte med Linköping.

Blickar framåt: ”Det känns otroligt spännande”

Oscar Lindberg är 34 år, vilket innebär att detta avtals slut tar honom till 37 fyllda.

– Det känns otroligt spännande att blicka framåt, inte bara till detta slutspel 2026 utan även kommande säsonger. Vi har en riktigt stark stomme i truppen och många spännande unga spelare som kommer upp på löpande band från vår fantastiska juniorverksamhet. Jag är själv en spelare som kommer från egna led, och det är riktigt häftigt att få ta klivet upp från junior till senior i den svartgula tröjan, säger Lindberg själv.

– Det är en sådan stor ära och stolthet att få spela i föreningen där allt började för mig och min karriär. Det är här jag är uppväxt och fostrad, och det är verkligen en ära.

Enligt Expressen är det nya kontraktet värt runt 285 000 kronor i månaden.

Source: Oscar Lindberg @ Elite Prospects