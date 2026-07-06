Milton Gästrin helt klar för Brynäs till nästa säsong.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Milton Gästrin är en av Sveriges mest lovande spelare födda 2007. Nu är centern klar för spel i SHL nästa säsong. Talangen tillhörde förra säsongen MoDo Hockey där han var en ledande spelare. Efter det missade avancemanget tar han nu steget upp till högsta ligan.

Det blir då Brynäs IF som blir nästa destination.

Därmed gör han samma resa som en tidigare MoDo-talang, Lucas Pettersson. Under måndagen meddelade Brynäs att låneavtalet med St Louis Blues är helt klart.

– Milton är en spelare som alltid ger allt på isen. Han stod för en fin säsong i Hockeyallsvenskan och var dessutom med och vann JVM-guld. Det ska bli spännande att se vad han kan uträtta i SHL. Hans vinnarskalle, motor och tvåvägsspel är något som tilltalar oss och vi tror att han kommer bli en bra injektion i laget, säger Johan Alcén i ett pressmeddelande.

Milton Gästrin helt klar för Brynäs

Milton Gästrin gjorde 24 poäng på 39 matcher i Hockeyallsvenskan förra säsongen. Han var dessutom en del av JVM-laget som vann guldet i vintras. Innan det har han även varit kapten för 07-landslaget i flera år.

Nu väntar nästa kapitel för talangen, som blev trejdad i NHL för ett par veckor sedan.

– Det känns riktigt bra att ha allting klart och att få komma till Brynäs IF. Det känns verkligen som en förening som vill framåt och vinna och det stämmer överens med mig och mina ambitioner. Jag har bara fått en positiv bild av laget och allt runtomkring. Jag ser fram emot den kommande säsongen där jag tror vi kan åstadkomma bra resultat, säger 19-åringen själv.