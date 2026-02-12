KLART: SHL-klubben förstärker med center

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Bara dagar innan transferfönstret stänger väljer Linköping att förstärka truppen genom att plocka in Ludvig Larsson.

– Det är ett proffs ute i fingerspetsarna som alltid spelar på rätt sätt, säger Broc Little och Jonas Junland till lagets hemsida.

Ludvig Larsson ansluter till Linköping. Foto: Johan Bernström / Bildbyrån.

Det återstår endast tre dagar innan transferfönstret stänger (15 februari). Nu har Linköping hittat det man söker efter, nämligen en center. Klubben bekräftar att Ludvig Larsson är klar för Linköping.

30-åringen har tillhört Vaasa Sport under säsongen 2025/2026, men nu blir det svenskt spel i fortsättningen.

– Det känns jättebra att ha klart med Ludvig. Det är en fantastisk kille med en bra personlighet. Det känns jättekul att han kommer kunna hjälpa oss den här säsongen och två säsonger till. Han kommer bidra med sin professionalism och vara en härlig karaktär, både på och utanför isen. Det är ett proffs ute i fingerspetsarna som alltid spelar på rätt sätt. Kortsiktigt hoppas vi att han kan hjälpa oss att ta så mycket poäng som möjligt den här säsongen, säger Broc Little och Jonas Junland, sportslig ledning herr till lagets sajt.



Ludvig Larsson gör comeback i SHL

För Ludvig Larsson blir detta en återkomst i SHL. Tidigare har centern spelat i Örebro och Rögle. Nu kommer han att ansluta till Linköping på ett kontrakt som sträcker sig till våren 2028.

Linköping är placerade på en elfteplats i tabellen, vilket innebär att de siktar på att ta sig över strecket för att knipa en slutspelsplats, samtidigt som de jagas av kvallaget HV71.

Under den pågående säsongen har 30-åringen gjort nio matcher i Liiga där han noterats för 6 poäng (1+5).

Source: Ludvig Larsson @ Elite Prospects







