Klart: Linköping byter klubbmärke

Linköping kommer att återgå till sitt tidigare klubbmärke.

Det beslutades under föreningens årsmöte under måndagen, rapporterar Corren.

Linköping återgår till sitt tidigare klubbmärke nästa år. Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

Linköping HC har fattat beslut om att gå tillbaka till sitt tidigare klubbmärke. Alternativen stod mellan att gå tillbaka till det tidigare klubbmärket eller ta fram ett helt nytt klubbmärke. Efter omröstning stod det under måndagens årsmöte klart att Linköping från och med säsongen 2026/27 kommer att använda sig av den runda loggan som användes fram till 1995.

– Det känns jättebra. Det hörde du ju själv när de röstade. Det var unisont ja, säger ordföranden Christer Trägårdh till Corren.

Beslutet möttes av högljudda applåder

Linköping kommer emellertid att behöva göra vissa justeringar på den nygamla loggan innan den tas i bruk fullt ut från och med säsongen 2026/27.

– Till exempel är vi registrerade som Linköping Hockey Club. På runda loggan står det Linköpings Hockey Club, så s:et försvinner ju direkt. Sedan får man väl titta på att göra någon liten twist för att modernisera lejonet, men det kommer inte bli något som märks mycket, säger klubbdirektören Carl-Johan Stålhammar.

Via sin hemsida skriver Linköping att beslutet möttes av högljudda applåder under årsmötet och att den nygamla loggan kommer att vara på plats till klubbens 50-årsjubileum under 2026.