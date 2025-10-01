Klart: Leksand värvar Frölundaforwarden

Leksand värvar Wiktor Nilsson från Frölunda. Den 23-åriga forwarden är klar för en flytt till Dalarna efter att ha varit utanför laget i Göteborg.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Wiktor Nilsson gick till Frölunda från Djurgården inför den förra säsongen. Då fick forwarden sin första säsong i klubben till stora delar spolierad av en skada. Under hösten har 23-åringen också varit utanför laget samtidigt som göteborgarna gått som tåget.

Nu har det också kommit en lösning för den unge forwarden.

Det väntar nu spel i Dalarna och Leksand. Stockholmaren gjorde sex poäng på 32 matcher i SHL förra säsongen. Innan det var han framgångsrik i Hockeyallsvenskan med Djurgården där det blev 39 poäng på 51 matcher säsongen 23/24. Nu är tanken att han ska etablera sig även på SHL-nivå i Leksand.

– Kul att Wiktor Nilsson ansluter till oss. Vi försökte få Wiktor till Leksand redan när han skulle lämna Djurgården för spel i SHL. I Wiktor får vi en spelare som kan göra poäng men även bidra med ett fysiskt spel samt det hårda jobbet. En laglojal spelare och en fantastisk lagkamrat som kommer passa in i vår grupp på ett mycket bra sätt, säger sportchef Thomas Johansson i ett pressmeddelande.

Leksand värvar Wiktor Nilsson: ”Oerhört kul”

Under junioråren tillhörde Wiktor Nilsson Djurgården och under både U16- och U17-året spelade han för det svenska juniorlandslaget.

Kontraktet med Leksand är nu skrivet över den här säsongen och nästa.

– Det ska bli oerhört kul och jag är riktigt taggad. Det ska bli kul att få möta upp grabbarna och sedan komma upp till Leksand och komma in i allting där. Jag är som sagt riktigt taggad och det ska bli riktigt kul att komma igång, säger spelaren själv.

