Klart: Stjärnbacken till Djurgården

Joey LaLeggia har öst in poäng i Timrå och HV71. Nu är stjärnbacken klar för Djurgården.

– Vi får in en offensiv spets, vi får in ett hot i powerplay och vi får in poäng, säger Niklas Wikegård

Joey LaLeggia byter HV71 mot Djurgården. Foto: Bildbyrån.

Han snittar drygt 0,7 poäng per match i SHL – som back. De 107 poäng han gjort på 143 matcher gör honom till en av blott 23 importbackar i ligans historia som gjort över 100 poäng i grundserien. Han har bara 25 poäng upp till Cory Murphy på tiondeplatsen. Ser vi till poängsnitt är han den tredje bästa importbacken någonsin, av de som gjort fler än 100 matcher.

Efter spel i Rögle, Timrå och HV71 är Joey LaLeggia nu klar för spel i en fjärde SHL-klubb: Nykomlingen Djurgården.

– Joey har spelat här i Sverige i många år och alla som följer hockey känner till hans styrkor. Vi får in en offensiv spets, vi får in ett hot i powerplay och vi får in poäng, säger Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård till klubbens sajt.

Djurgården har nu nio backar på avtal, efter att häromdagen också ha värvat finske Valtteri Pulli.

Den gångna säsongen gjorde LaLeggia 26 poäng (3+23) på 32 matcher i SHL.

– Nu har vi tagit steget upp till SHL, det betyder att vi går in i en mycket jämn serie där detaljer kommer att avgöra. En viktig detalj är special teams – och där ligger flera av Joeys främsta egenskaper. Han kommer till oss för att vara en spelare som gör skillnad i avgörande lägen, helt enkelt, säger Wikegård.

Source: Joey LaLeggia @ Elite Prospects