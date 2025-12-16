Klart: Bryter SHL-avtalet

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Hugo Lejon bryter kontraktet med Brynäs.

I stället har 20-åringen tecknat ett tvåårsavtal med Vimmerby i Hockeyallsvenskan.

Hugo Lejon.

Foto: Bildbyrån

I går rapporterade Expressen att Hugo Lejon skulle avbryta sitt lån i Västerås och bryta sitt SHL-kontrakt med Brynäs för att i stället flytta till Vimmerby i Hockeyallsvenskan.

I dag blev övergången officiell.

”Stor utvecklingspotential”

Via ett inlägg på Instagram meddelar Vimmerby att Lejon skrivit på ett kontrakt med klubben som sträcker sig till 2027.

– Hugo har rätt intensitet och ett spel som passar oss. Vill beskriva honom som en hungrig spelare med stor utvecklingspotential. Smart och modig, det gillar vi, säger sportchefen Pelle Johansson i ett uttalande.

SHL-debuterade förra säsongen

20-årige Hugo Lejon SHL-debuterade med Brynäs förra säsongen, där han var ombytt i totalt 14 grundseriematcher och två slutspelsmatcher och fick speltid i åtta av dessa. Forwarden spenderade även en sejour på lån i Hockeyallsvenskan med BIK Karlskoga, där han stod för elva poäng (7+4) på 17 grundseriematcher samt tre poäng (1+2) på fem slutspelsmatcher.

Den här säsongen har Lejon spelat 25 matcher i Västerås på lån och producerat åtta poäng (4+4).

Source: Hugo Lejon @ Elite Prospects