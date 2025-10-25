Klackarnas protest mot Red Bull: ”SHL, hockeymördare”

Det var i den andra periodens powerbreak som de båda klackarna i mötet mellan Brynäs och Färjestad protesterade mot SHL:s samarbete med Red Bull. Bland annat sjöngs ”Vi hatar Red Bull”.

Brynäs- och Färjestad-fansens protester under mötet i Gävle 25 oktober. Foto: Måns Karlsson och Bildbyrån (montage).

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE)

Efter massiv kritik i inledningen av säsongen pausade SHL ”Red Bull Overtime”. Nu, efter att supportrar uttryckt att de kommer att lämna arenorna efter ordinarie tid, fortsätter protesterna.



Nu är dock konceptet återinfört, och när Färjestad i torsdags spelade förlängning mot Skellefteå lämnade ståplats helt enkelt matchen som en protest mot det kritiserade namnet och samarbetet.

Idag fortsatte protesterna från FBK-håll – men den här gången fick man också med sig Brynäsklacken. I den andra periodens powerbreak valde klackarna att gemensamt rikta sitt missnöje mot SHL. Båda klackarna tog upp en banderoll där de uttryckte missnöje. Brynäsklacken skrev att Red Bull inte har i svensk ishockey att göra. Färjestads sektion skrev kort och gott ”Fuck Red Bull”.

Supportrarna växelsjöng också: ”SHL – hockeymördare” och när spelet återupptogs sjöngs: ”Vi hatar Red Bull”.

Färjestad-klacken har också en banderoll med texten ”Anti Red Bull” som suttit uppe under hela matchen.

Red Bull-loggan syns bland annat på spelarnas vattenflaskor i samtliga 14 SHL-lag, utöver att de köpt namnrättigheterna till övertidsspelet.

Genensam aktion från klackarna, som växelsjunger ”SHL – hockeymördare”. pic.twitter.com/S07qdo6Deh — Måns Karlsson (@Manskarlssonyao) October 25, 2025

Matchen pågår och Färjestad leder med 2-0 efter två perioder, efter mål av Joel Kellman och Roland Knot.