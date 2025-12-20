”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Kieffer Bellows trodde han hade gjort 1-0 för Brynäs mot Frölunda. Istället blev han utvisad för målvaktsinterference.

– Jag hade kontakt med målvakten, så jag förstår beslutet, säger han till hockeysverige.se efter 3-1-förlusten i SHL.

Kieffer Bellows brakade in i Frölundas Tobias Normann.

Foto: Bildbyrån / TV4.

Frölunda fortsätter ösa på i SHL-toppen. Ikväll vann de med 3-1 borta mot formstarka Brynäs, efter att man gått upp till en 2-0-ledning i den första perioden och sen stängt matchen med ett mål i tom kasse i slutminuterna.

Men för några sekunder trodde Brynäs att de hade gjort 1-0 i den första perioden. I en blixtrande kontring kom Jack Kopacka fri med målvakten Tobias Normann. Normann räddade amerikanens försök, men på returen störtade Kieffer Bellows fram och fick in pucken i nät. Måltutan i arenan slogs igång – men något mål blev det inte.

Istället visades Bellows ut för en målvaktsinterference.

– Jag vet inte vad som hände, ärligt talat. Jag såg att pucken var där, men jag försökte stanna så jag inte skulle köra på målvakten, säger han till hockeysverige.se.

– Jag blev förvirrad, för jag hörde måltutan gå igång. Och så fick jag en utvisning istället.

Kieffer Bellows: ”Jag får respektera domslutet”

Bellows säger att jag köper beslutet.

– Jag såg reprisen, och jag hade kontakt med målvakten. Men när det hände är det klart jag blev förvånad, för jag trodde vi hade gjort mål och så blev det en utvisning på mig istället. Men jag får respektera domslutet. De tog ett beslut och jag får respektera det.

Fick du någon förklaring?

– Nej, ingen förklaring. Jag såg reprisen och förstår vad som hände och varför de tog beslutet.

Bellows fortsätter med att berömma Frölunda.

– De är väldigt välcoachade och har många skickliga spelare trots att de har några killar på JVM. De spelar väldigt strukturerat och efter sitt system. Det finns en anledning till att de ligger i toppen. De är väldigt tuffa att möta och de spelade bra idag också.

– Men jag är stolt över hur vi kämpade, och vi skapade många målchanser. Det gick inte vår väg idag.

