Stjärnvärvningen petas ner i Brynäs

Efter tre poänglösa matcher petas Kieffer Bellows ner i hierarkin.

Brynäs ger istället unge Lucas Pettersson chansen i förstakedjan mot Rögle.

Kieffer Bellows. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

Senast, när Brynäs föll med 2–5 mot Malmö, tog Kieffer Bellows plats i förstakedjan intill Johan Larsson och Jakob Silfverberg. Detta i sin femte match sedan flytten till Sverige, från NHL och AHL. Idag, när Rögle står på andra sidan, skickas stjärnan ner i hierarkin.



När Gävle-klubben presenterar sin trupp till lördagens SHL-möte står nämligen Bellows uppskriven som extraforward.



In på nordamerikanens tidigare plats, intill Larsson och Silfverberg, kommer istället Lucas Pettersson, född 2006, som även han har två poäng efter fem matcher i serieinledningen.



Se Brynäs lag HÄR.