Han gjorde mål i premiären – men gick sedan mållös från 19 raka SHL-matcher. Nu har det lossnat för Kieffer Bellows – som plötsligt gjort tre mål på fyra matcher.

– Det är alltid frustrerande när man skapar chanser man pucken inte vill in, säger han till hockeysverige.se efter 5-2-segern mot HV71.

Kieffer Bellows har hittat målformen.

Foto: Måns Karlsson & Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Kieffer Bellows var ett av många tunga nyförvärv för Brynäs inför säsongen – men precis som flera andra nya spelare har han haft svårt att leva upp till förväntningarna. I alla fall fram tills nu.

Bellows nätade i premiären mot Växjö men fick sedan vänta till den 20:e november innan han gjorde mål igen. Efter den kassen har det dock rullat på för Bellows, som på de fyra senaste matcherna gjort 3+2 och hjälpt Brynäs till segrar i de matcher han gjort mål och poäng.

– Jag försöker egentligen bara skjuta så mycket jag kan, det är det viktiga. Ju mer man skjuter och träffar mål – vilket fortfarande är något jag jobbar med – desto större chans att göra mål. Det är enkel statistik, säger Bellows till hockeysverige.se efter 5-2-segern mot HV71 där han återigen blev målskytt.

Har det varit frustrerande att inte få in puckarna?

– Ja, det är klart. Det är alltid frustrerande när man skapar chanser och pucken inte vill in.

– Men du vet, jag försöker hjälpa laget på alla sätt jag kan. Även om det gäller att blocka ett skott eller spela bra defensivt. Men det är klart jag vill bidra offensivt också, så det är skönt att puckarna går in. Även om det viktigaste är att vi vinner.

Kieffer Bellows: ”Tvivlar aldrig”

Trots den långa måltorkan har den NHL-meriterade amerikanen aldrig tvivlat på att det skulle lossna för honom i SHL, förr eller senare.

– Inte alls. Jag tvivlar aldrig på mig själv. Det finns en anledning till varför jag spelat i NHL och har kunnat göra mål där och i flera andra ligor. Jag vet att jag kan göra det. Jag visste att det bara var en tidsfråga innan det skulle lossna.

Brynäs har under säsongen haft svårt att få ihop 60 bra minuter. Ofta har de inlett matcherna bra men haft svårt i andraperioden – men ikväll var det tvärtom. De låg under med 2-0 mot HV71 efter den första perioden men lyckades istället vända matchen. Bland annat efter att tränaren Niklas Gällstedt vaskat om i kedjorna till den andra perioden.

– Vi har många smarta killar som kan anpassa sig efter förändringar under matcherna. Alla köper in på det coachen gör. Coacherna vet bäst, de ser oss varje dag och i alla matcher. Jag tycker det funkade grymt bra att spela med (Linus) Ölund och (Jack) Kopacka, säger Bellows som normalt sett spelar med Johan Larsson och Anton Rödin.

– Det var viktigt att vi lyckades vända och vinna en match. Det visar att vi laget aldrig ger upp, och att vi bygger vidare och tar steg varje match.

Topptippade Brynäs har nu nio poäng ner till HV71 och Leksand under kvalstrecket.

– Vi försöker att inte titta på tabellen, utan bara få med oss tre poäng från varje match. Sen blickar vi framåt mot nästa match och vill ta tre poäng där. Fortsätter vi så, då kommer bra saker komma.

Source: Kieffer Bellows @ Elite Prospects