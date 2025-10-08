Växjö lånar ut backlöftet på nytt

Växjö har hittat ett nytt lån för Kevin Israelsson. 20-årige backen skickas nu istället tillbaka till Vimmerby.

Kevin Israelsson i Vimmerby och Växjö. Foto: Bildbyrån (montage).

Under försäsongen tog 20-årige Kevin Israelsson plats i BIK Karlskogas trupp för att täcka upp för skadade spelare som Viktor Lang. Ändå blev det senare inga matcher i Hockeyallsvenskan, då Bofors-laget valde att avsluta lånet inför premiären.



Nu har Växjö hittat ett nytt lån för den 100 kg tunga pjäsen.



Vimmerby meddelar under onsdagen att man återigen har lånat in Israelsson till truppen. Förra året gav samma lösning 25 matcher i Hockeyallsvenskan med en utdelning av två mål framåt.



05:an från Grönskåra var även utlånad till Vimmerby en match i Hockeyettan 2023/24, samma år som han slog igenom på U20-nivå. I inledningen av 2025/26 har han ståt för fem poäng på sju matcher med Växjö U20.

Source: Kevin Israelsson @ Elite Prospects