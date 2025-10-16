Skadeproblem har plågat Otto Koivula under tiden i Växjö.

Nu kan karriären vara i fara för den finske forwarden, enligt Smålandsposten.

– Det är specialister inkopplade som ska undersöka honom, säger tränaren Björn Hellkvist.

Otto Koivula.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Otto Koivula har plågats av skadebekymmer sedan han anslöt till Växjö från AHL-klubben Bridgeport Islanders. Förra säsongen begränsades han till 30 matcher i grundserien och den här säsongen har det bara blivit spel i fem av lagets tio SHL-matcher.



Än så länge har Växjö inte kommit till rätta med att få sin tilltänkte stjärnspelare fri från skador.



– Det är komplicerat. Det är specialister inkopplade som ska undersöka honom. Jag vågar inte uttala mig om hans skadestatus utan får bolla den frågan vidare till ”Henke” (sportchefen Evertsson). Det är han som sköter den delen av arbetet, säger Björn Hellkvist till Smålandsposten.

”Hittills har det inte gått bra”

Enligt sportchefen Henrik Evertsson finns det till och med en risk att det inte är möjligt för Koivula att fortsätta spela hockey om det vill sig illa.



– Det är en skada vi inte kommer tillrätta med i termer av att Otto ska vara 100 procent skadefri. Det är inte många spelare i ett lag som är 100 procent skadefria, men de flesta spelar i alla fall. Där kommer vi till nästa nivå: Kan Otto spela med sin? Hittills har det inte gått bra. Antingen handlar det om att hitta någon form av förhållningssätt, kalla det ”träningsvardag” eller vad som helst, som kan funka. Eller funkar inte det är det snarare så att det krävs ingrepp eller till och med är så att det inte är möjligt att fortsätta spel, säger Evertsson.



Koivula värvades in till Växjö från Bridgeport inför förra säsongen och stod för 15 poäng (5+10) på 30 matcher i grundserien samt tre poäng på åtta matcher i slutspelet. Den här säsongen har det blivit två poäng (1+1) på de fem matcherna han spelat med Växjö.