KARLSSON: Tio SHL-spelare som borde få spela mer

Det återstår ungefär en tredjedel av SHL-säsongen. Här tittar Måns Karlsson närmare på vilka tio SHL-spelare som förtjänar en större roll i sitt lag – baserat på siffrorna. JVM-stjärnornas otroliga produktion.

Succévärvningen är bland de bästa i serien.

Spela målvaktslöftet mer!

Är en av de bästa i ligan – men istiden har gått ner.

Skrev nytt kontrakt – bör bli en nyckelspelare.

Doldisalangens oväntade succé – är bäst i ligan. Loading ..

